Kanaalvissers: “Weggejaagd aan jaagpad, terwijl we niemand hinderen”

Hasselt -

“Op karper vissen is al meer dan veertig jaar mijn hobby, maar het wordt zo langzamerhand onmogelijk om dat nog langs de kanalen in Limburg te doen”, zegt visser Valère Luyck, uit Nieuwerkerken. “Het Albertkanaal heeft bijna geen plaatsen waar je met de wagen rechtstreeks tot bij het water mag of kan komen.”