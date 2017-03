Zware ochtendspits voor Limburgse pendelaars die richting Brussel of Antwerpen moeten

Pendelaars die vanuit Limburg naar Antwerpen of Brussel willen, moeten vanochtend heel wat geduld hebben. Zowel op de E313 als op de E314 en de E40 staan er lange files.

Een defecte vrachtwagen en een ongeval in Sint-Stevens-Woluwe zorgden er maandagochtend al gauw voor dat er op het knooppunt van de E40 met de Brusselse ring files ontstonden. Vanuit Limburg komt er anderhalf uur bij. Ook op de secundaire wegen tussen Leuven en Brussel is het bijzonder druk.

Omrijden via Antwerpen heeft geen zin, want op de E313 vertraagt het verkeer vanaf Herentals. Op de aansluiting met de Antwerpse ring in Antwerpen-Oost is er bovendien een ongeval gebeurd.