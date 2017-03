Mooie lenteweek in het vooruitzicht: kwik stijgt tot 21 graden

De lente is officieel in het land. Dat zullen we deze week duidelijk merken. Afgelopen weekend kregen we al aangename temperaturen en die zullen de komende dagen nog wat stijgen. Donderdag wordt het zelfs tot 21 graden.

Maandag wordt een mooie en zonnige lentedag. Het is erg zacht met maxima tussen 14 en 17 graden in de Ardennen en lokaal tot 19 graden in Vlaanderen. De wind waait matig uit het zuidoosten.

Maandagavond en -nacht is het vrijwel helder. De minima liggen tussen 3 en 8 graden. De wind draait naar het zuiden en is zwak tot matig.

Dinsdag is het eerst nog zonnig. In de namiddag verschijnen er stapelwolken die vooral in het westen van het land kunnen uitgroeien tot buien. De maxima schommelen tussen 15 en 19 graden. De wind is zwak tot matig uit zuidwest.

Woensdag trekt een zwakke regenzone over het land. Het is vaak bewolkt met in het begin van de dag kans op wat regen of motregen, vooral dan in het noorden. De wind uit zuidwest tot west is goed voelbaar. In de namiddag wordt het droog met opklaringen. De maxima schommelen tussen 10 en 16 graden. ’s Avonds neemt de wind af.

Donderdag komen we terecht in zachte zuidelijke luchtstromingen. Het wordt een mooie dag met veel zon. De maxima schommelen tussen 16 en 21 graden.

Vrijdag trekt een koufront door het land. Het wordt zwaarbewolkt met perioden met regen of buien. Het is nog vrij zacht met maxima rond 18 graden in het centrum van het land. De wind is zwak tot matig uit zuid tot zuidwest.