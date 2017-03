Drinkwater in Limburg sinds 2000 al 89 procent duurder

Hasselt -

Een gemiddeld gezin in Vlaanderen betaalt dit jaar 61 procent meer voor zijn kraantjeswater dan in het jaar 2000. De stijging was met 89 procent het grootst in Limburg. De totale waterfactuur is in tien jaar tijd met 51 procent gestegen. Dat komt vooral door de forse stijging (+142%) van rioleringsheffing. Een en ander blijkt uit de Watermeter 2016-2017 van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM).