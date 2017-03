Vrouw verwond met glas op carnavalsbal in Veldwezelt

Lanaken - Tijdens het carnavalsbal in Veldwezelt is een 53-jarige vrouw zaterdagavond belaagd door twee inwoonsters van Lanaken. “Een van hen stapte op me af en sloeg vrijwel onmiddellijk. Daarna is met een glas op mijn hand geslagen. Hierbij liep ik twee diepe snijwonden op aan de vingers”, vertelt het slachtoffer. Enkele uren later is er door onbekenden een baksteen door het raam van haar huis gegooid. De politie onderzoekt de zaak.

“We gingen naar het ontmoetingscentrum om plezier te maken, maar om 20 uur sloeg de sfeer om toen een vrouw op me afstapte. Ik kende haar van een onenigheid die zich vorig jaar afspeelde. Voor ik het goed en wel besefte, kreeg ik een klap op het hoofd. Ze begon te schelden en kreeg al snel versterking van een familielid dat me belaagde met een glas. Ze sloeg en het glas sneed door twee van mijn vingers. Omstanders zijn bijgesprongen en hebben me begeleid naar de toiletten om mijn bloedende hand te verzorgen”, vertelt het slachtoffer, een 53-jarige inwoonster van Veldwezelt. “Bij de dokterspost in Maasmechelen zijn de snijwonden gehecht. Daarna hebben we aangifte gedaan bij de politie.” Thuis probeerde ze tot rust te komen. “Mijn jongere zus is bij me gebleven en sliep op de zetel in de woonkamer. Rond kwart voor acht ’s ochtends werden we opgeschrikt door een dikke baksteen door het raam. Die viel vlakbij mijn zus. We waren even helemaal de kluts kwijt en zijn er nog niet echt goed van. Ik ben buiten gerend maar daar was niemand meer te zien.”