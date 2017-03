Drinkwater in Limburg 89 procent duurder sinds 2000

Hasselt - De prijs van het kraantjeswater is sinds 2000 met 89 procent gestegen in Limburg. Dat is de hoogste stijging van Vlaanderen, waar het water gemiddeld 61 procent duurder werd. De totale waterfactuur is de jongste tien jaar met 51 procent gestegen.

De cijfers komen uit de Watermeter 2016-2017 van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). Limburg, dat altijd heel lage waterprijzen heeft gekend, is er bekaaid afgekomen na de invoering van de nieuwe waterfactuur vorig jaar.

Voor een gemiddeld Vlaams gezin betekende de nieuwe factuur een daling met 5 procent. Maar in Limburg steeg de waterprijs. Een doorsnee Limburgs gezin betaalt alleen al voor zijn drinkwater ruim 40 euro meer dan twee jaar geleden. Bovendien ligt het verbruik in Limburg gemiddeld nog hoger dan elders in Vlaanderen.

De pil wordt verzacht door de bouw van nieuwe onthardingsinstallaties in Zuid-Limburg. Vanaf vandaag krijgen de inwoners van Sint-Truiden zacht kraantjeswater. Ook in Bilzen, Tongeren, Kortessem, Borgloon en Nieuwerkerken komen er tegen 2020 onthardingsinstallaties.

