Eerbetoon aan overleden landbouwer tijdens carnavalsstoet in Veldwezelt

Lanaken -

De stoet in Veldwezelt werd een eerbetoon aan landbouwer Marc Geurts die eerder deze maand aan de gevolgen van een werkongeval overleed. Marc had een zwak voor tractoren. De bestuurders van de mastodonten in de stoet hadden een afbeelding van hun overleden dorpsgenoot en vriend bij. Op de foto met een ‘We zullen je missen’ poseert Marc voor een trekker en vormt hij met beide handen een hartje.