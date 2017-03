VIDEO. Feesters in plaats van shoppers op Eisdense Pauwengraaf

Maasmechelen - Voor een keer geen shoppende maar in rood, geel en groen geklede mensen op de Eisdense Pauwengraaf en in de omliggende handelsstraten.

Prins Guido en zijn jeugdprinsenpaar Jelte en Demi maakten er samen met de Eisdense Pauwen “een patat van een stoet” van, zoals ex-prins Costa het omschreef. Met heel wat plaatselijke inbreng zoals de Pratchers Back in Time, de Thomakokki’s in hun candycastle en de Sjoenkelaere, in rood-wit met ballonnen.

Ook heel veel volk voor deze 23ste editie. “Lang geleden dat er nog zo veel volk op straat kwam voor onze carnavalsoptocht”, aldus een tevreden voorzitter Cois Vanhoudt van de Pauwen.

Prins Guidoke besloot de cavalcade met pakken snoepgoed, gadgets en zijn eeuwige glimlach.