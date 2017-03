VIDEO. Massaal veel toeschouwers voor zonovergoten Hasseltse carnavalsstoet

Hasselt - Massaal veel toeschouwers genoten zondag van het voorjaarszonnetje én van de carnavalsstoet in het centrum van Hasselt. Zij telden in totaal 46 wagens die actuele spotthema’s meden.

Bekijk hier alle foto's van de Hasseltse stoet.

Meer dan een kwart van de groepen had een Hasseltse inslag. Veel livemuziek was er van onder meer het Demo Parade Korps uit Houthalen, de Kachelpiepers en Pottemennekes uit Maastricht en voorts was er dansgeweld van onder meer de Ines Mier Dancers en de Snot-e-bellen uit Vilvoorde.

Opvallend was ook de eerste passage van een mini-Tutske, een reuzenTuts en daarachter de ‘echte’ Tuts met de Stadsraad. Jeugdprins Dominique I ging op kop en de 67ste stadsprins Christophe den Ieste sloot af.

Geen lavendel meer in de stoet overigens. Zestien kilo ‘geurpareltjes’ werden zaterdag al uitgestrooid aan het stadhuis bij de sleuteloverhandiging. “We bekijken hoe we dit volgend jaar eventueel kunnen doortrekken naar de stoet zelf”, zegt schepen Gerald Corthouts.

Minder geslaagd: het jenevertrammetje dat een beetje zielloos en halfleeg met burgemeester Vananroye en amper twee schepenen voor de stoet uit bolde. Oppassen ook met de vele wagendeejays die de mooie livemuziek bij momenten wegbliezen.