VIDEO. Moelingen viert feest na belangrijke zege tegen titelconcurrent

Voeren - SK Moelingen staat op een zucht van de titel in vierde provinciale B. De Voerenaars wonnen zondagnamiddag de topper tegen titelconcurrent Habo met 3-0 en kunnen de klus volgende week klaren tegen Vechmaal. Leuk detail: Moelingen is de enige Limburgse club die dit seizoen nog geen enkele thuiswedstrijd verloor. Reden genoeg voor een feestje na afloop van de partij...

Habo was nochtans in polepositie afgezakt naar Moelingen. Met één overwinning meer op de teller mocht er gewoon niet verloren worden. Dan zou de klus één week later in de derby tegen Borgloon wel geklaard worden. Sterker: als Habo Moelingen zijn eerste thuisnederlaag van het seizoen toediende, was het zelfs kampioen. Maar daar kwam dus niets van in huis. Na een enerverende wedstrijd, waarin Habo twee rode kaarten kreeg, trok Moelingen aan het langste eind. De Voerenaars kunnen volgende week op het veld van Vechmaal kampioen worden.

De reacties van de trainers van beide ploegen lees je maandag in Het Belang van Limburg.