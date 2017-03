Zes humanitaire hulpverleners gedood bij hinderlaag in Zuid-Soedan

Bij een hinderlaag in Zuid-Soedan zijn zes humanitaire hulpverleners gedood. Dat heeft het Bureau voor de Coördinatie van Humanitaire Zaken van de VN (Ocha) zondag laten weten.

Volgens de VN gaat het om de dodelijkste aanval tegen humanitaire hulpverleners sinds het begin van de burgeroorlog meer dan drie jaar geleden in het land. Zuid-Soedan wordt intussen ook getroffen door een hongersnood.

“Op het moment dat de humanitaire noden een niveau zonder voorgaande hebben bereikt, is het totaal onaanvaardbaar dat zij die hulp proberen te leveren, aangevallen en gedood worden”, aldus Eugene Owusu van Ocha. De hulpverleners kwamen in een hinderlaag terecht en werden doodgeschoten toen ze onderweg waren van Juba, de hoofdstad van Zuid-Soedan, naar Pibor in het oosten van het land. Het zou gaan om drie Kenianen en drie Zuid-Soedanezen die werkten voor een lokale ngo.

Volgens de VN hebben 6,2 miljoen Zuid-Soedanezen dringend nood aan voedselhulp. Dat is ongeveer de helft van de bevolking.