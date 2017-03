OPINIE. “Wanneer starten we eindelijk met het heffen van statiegeld?”

Een onderzoek van Test-Aankoop toont aan dat 80 procent van de mensen zich ergert aan zwerfvuil. Nog opmerkelijker: bijna 7 op 10 mensen zijn voor de invoering van statiegeld op drankverpakkingen. Dat is in politieke termen een dikke ‘tweederdemeerderheid’. Als zo een grote meerderheid van de mensen pro statiegeld is, waarom wordt het dan niet ingevoerd? Kris Somers, directeur van Limburg.net, geeft dit weekend zijn mening in een opiniestuk in Het Belang van Limburg.

In alle eerlijkheid, ik weet het zelf niet zeker. Echt, ik hoor wel argumenten maar iedereen met gezond verstand kan die weerleggen. ‘Sleuren’ met leeggoed naar de winkel? Sorry, maar volle flessen zijn zwaarder en zijn wel met de glimlach in huis geraakt. Mensen gaan kopen in het buitenland als we statiegeld invoeren. Sorry, maar in Nederland en Duitsland is er nu reeds statiegeld; houdt dit de Limburgers vandaag tegen?

Oké, deze dan: de pmd-inzameling zal niet meer rendabel zijn. Sorry, maar 70% van de plastic verpakkingen mag nu niet in de blauwe zak. Terwijl het om perfect te recycleren materiaal gaat. Wist u trouwens dat we nu ook een toeslag betalen voor die verpakkingen aan de kassa van de winkel. Zou het dan niet correcter zijn dat dit afval wel in de blauwe zak mag? Hup, het yoghurtpotje erin en het botervlootje erin en beide kunnen worden gerecycleerd op kosten van de producent.

Als vertegenwoordiger van het algemeen belang heb ik echt gezocht naar goede argumenten tegen statiegeld, maar ik heb ze niet gevonden. Er zijn ook voldoende buitenlandse voorbeelden waar statiegeld werkt: Duitsland, heel Scandinavië, Zwitserland, Nederland ... De omgeving is properder, herbruikbare materialen raken niet meer verloren en - ook belangrijk - de lokale handelaars zijn nu zelfs de grote verdedigers van statiegeld. Om maar een idee te geven: in Noorwegen wordt 96% van de drankflessen terug ingeleverd. Hier verdwijnt 1 fles op de 4, in het minst slechte geval in het huisvuil of één van de vele straatkorven, in het ergste geval ‘vrijgelaten’ in de natuur waar het tientallen jaren zal blijven rondslingeren indien het niet wordt opgeraapt. En eerlijk: indien men dit soort materiaal ‘wegwerp’verpakking noemt, moet men niet verbaasd zijn dat sommigen dit letterlijk nemen.

De vraag is dus: wanneer gaan we starten? Ondertussen kost zwerfvuil de gemeenschap handenvol geld, weggegooid geld! En dan zwijgen we nog niet over de onberekenbare ecologische schade die vele jaren zal aanslepen. Dat de tegenstanders en de verpakkingssector nooit zeggen dat ze het niet geweten hebben! Men kan de huidige inspanningen van de industrie misschien wel mooipraten, maar het is enkel uitstel van de noodzakelijke en rationele keuzes. Hebben industrie en afvalwereld tijd nodig om hun werking aan te passen? Oké, zeg hoelang. Laat ons in ieder geval vervolgens zo snel mogelijk de startdatum bepalen. Ik wil niet langer hulpeloos toezien want het voelt aan als schuldig verzuim.

Tot slot, statiegeld past perfect in het heilige credo van de afvalwereld: de vervuiler betaalt. Statiegeld kost niets aan wie meedoet. En de fijne medemens die het blikje opraapt dat een ander achteloos weggooit? Die wordt beloond. Mooi toch? Waar wachten we dan nog op? De milieuministers van de drie gewesten zeggen op publieke fora dat ze er klaar voor zijn. En volgens de studie van Test-Aankoop is ook de bevolking er klaar voor. Dus nog eens, wanneer starten we?