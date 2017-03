Buren klagen steen en been over Ivanka Trump: “Het is één groot circus”

De buren van Ivanka Trump en Jared Kushner zijn allesbehalve enthousiast over de dochter van president. Het koppel en hun drie kinderen huren sinds eind december een statig huis in een chique wijk in Washington DC. “Het is één circus sinds de dag dat ze hier zijn komen wonen”, zucht buurvrouw Marietta Robinson. Snel even suiker gaan lenen bij de buren zit er dus niet meteen in voor Ivanka.

Ivanka Trump en haar echtgenoot Jared Kushner zijn nauw betrokken bij het presidentschap van papa Trump. En dus moesten ze een stekje zoeken in de buurt van het Witte Huis. Dat stekje vonden ze in een gigantisch pand op Tracy Place, één van de betere wijken van de Amerikaanse hoofdstad op drie kilometer van het Witte Huis. Het huis is meer dan 5 miljoen euro waard, maar Ivanka en haar man huren het huis.

In de buurt wonen trouwens wel nog bekende en machtige mensen: niet in het minst Barack en Michelle Obama, maar ook minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson en Jeff Bezos, de oprichter en CEO van Amazon.

Agendapunt op buurtcomité

Maar de buren zijn vooral niet te spreken over het gezin Trump met de drie kinderen. “Het is hier één circus geworden sinds de dag dat ze hier zijn komen wonen”, zegt Marietta Robinson. Onlangs waren de Trumps zelfs een agendapunt van het buurtcomité.

En zoals wel vaker met burenruzies zijn de ergernissen eerder banaal: zo lijken de Trumps maar niet te snappen op welke dag de vuilnisbakken buitengezet moeten worden.

Andere klachten zijn iets minder doordeweeks. Zo ergeren de buren zich aan het feit dat er een strikt parkeerverbod geldt in de straat ter hoogte van de woning van de first daughter. Of dat de stoep rond het huis helemaal afgelosten is met nadarhekken. En een simpel uitje naar het park met de drie kinderen van Ivanka enkele honderd meters ver, is meteen goed voor een hele veiligheidscolonne van geblindeerde SUV’s.

Ook het gedrag van de veiligheidsdiensten van de Secret Service veroorzaakt ergernis. Ze hangen “in groten getale” rond in de buurt en komen behoorlijk agressief uit de hoek.

“Fantastische buurt”

De vele klachten van de buren hebben overigens al een beetje resultaat gehad. De gemeentediensten zijn een dag na de buurtvergadering langsgekomen om de borden “verboden te parkeren” weg te halen. “We hebben geen enkele aanvraag ontvangen voor een parkeerverbod, behalve dan voor de dag van de verhuizing”, klinkt het bij de bevoegde diensten.

En Ivanka zelf? Die lijkt zich van geen kwaad bewust. Zo liet zich onlangs nog ontvallen dat ze “in een fantastische buurt” woont, en prees ze haar buren voor de “hartelijke welkomst”.