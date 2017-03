Tom Waes pleit voor GSM-loze zondag

Tom Waes komt met zijn programma 'Reizen Waes' vaak op plaatsen waar geen internetverbinding of ontvangst is en dat is voor hem een hele verademing. Dat vertelde hij aan Luk Alloo in het radioprogramma 'Alloo Op Zondag' op Joe waar hij samen met VTM-presentator Sean Dhondt te gast was.

"Ik kom soms op plaatsen waar echt niets is, geen internet, geen telefoon, geen nieuws. Mensen zijn daar alleen met zichzelf bezig en dat geeft hen een enorme rust. Bij ons komt de onrust vaak omdat we té geïnformeerd zijn." zei Tom Waes.

"In Alaska heb ik voor 'Reizen Waes' dagen zonder ontvangst rondgetrokken en dat is fantastisch. Al 15 jaar trekken we met dezelfde ploeg rond en op de dagen dat je geen internet hebt, leer je mekaar pas écht kennen. Op die avonden legden we 's avonds een kaartje en babbelden we écht met elkaar. Als je daarna terug op een plaats komt waar wel internet is, is iedereen terug heel de avond met zijn GSM bezig en dat is doodzonde."

"Als je echt van je zondag wil genieten, zet je dus gewoon je gsm af" besloot Tom Waes.