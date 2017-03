Belgische bokser verovert Europese titel supervedergewichten

De Luikse bokser Farouk Kourbanov heeft zich zaterdag in de Finse hoofdstad Helsinki tot Europees kampioen bij de supervedergewichten gekroond. In een kamp om de vacante titel versloeg hij de Fin Petteri Frojdholm nipt op punten. Twee kamprechters gaven Kourbanov de overwinning (115-113 en 115-113), de derde had een draw (114-114) gezien.

De 25-jarige Belgische kampioen bleef zo ongeslagen. Hij heeft nu dertien zeges, waarvan drie met KO, op zijn palmares. Frojdholm, 26 jaar, leed in zijn twaalfde profkamp zijn eerste nederlaag.

De in Kirgizië geboren Kourbanov schreef een stukje Belgische boksgeschiedenis. Hij treedt in de voetsporen van Ermano Fegatilli en de betreurde Jean-Marc Renard, die zich in dezelfde gewichtsklasse Europees kampioen mochten noemen.