Bocholt en Tongeren zijn de titelkandidaten in Play-offs handbal

Na twee speeldagen in de play-offs van het handbal is het al duidelijk dat Bocholt en Tongeren de titelkandidaten zijn. Bocholt boekte zaterdag een vlotte 20-26 zege op het terrein van Hasselt, Tongeren redde het in Wezet nipt met 27-28. In de stand is Bocholt met 7 punten leider, voor Tongeren (6), Hasselt (3) en Wezet (2).