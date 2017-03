Oostende wint topper en loopt uit in de stand, Aalst wint na sterke slotfase

BC Oostende is voorlopig onaantastbaar in de hoogste klasse van het basketbal. Het klopte eerste achtervolger Antwerp en is steviger leider. Opvallend bij de kustploeg was dat op één speler na iedereen op het scorebord kwam. Nummer vier Aalst leek lang af te stevenen op een verrassende nederlaag, maar kon in het slot alsnog de zege bewerkstelligen.

Bekijk hier alle uitslagen en de stand in de EuroMillions Basket League!

BC Oostende 72-64 Antwerp Giants

De Antwerpse bezoekers konden in de eerste twee quarters gelijke tred houden, maar in het derde kwart schakelde Oostende een versnelling hoger. In het laatste deel van de wedstrijd kon de voet van het gaspedaal.

Quarters: 18-16, 16-14, 25-14, 13-20

Topschutters Oostende: Newbill 11, Mwema 10, Katic en Djordjevic 9, Gillet en Walden 8

Topschutters Antwerp: Conger 14, Smith 13, Anderson 10

Aalstar 89-86 Leuven

Leuven was op weg naar een mooie zege. Het leidde bij het ingaan van het derde kwart met een bonus van zeven punten. Aalst duwde echter het gaspedaal in en boog de achterstand nog om.

Quarters: 18-26, 25-22, 22-24, 24-14

Topschutters Aalstar: Tofi 18, Taylor 13, Amis, El khounchar en Barrueta 12

Topschutters Leuven: Billbury 19, Miller-McIntyre 18, Bako en Setty 12, Bogaerts 11