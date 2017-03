Maaseik heeft moeite met Antwerpen, vlotte zeges Roeselare en Aalst

Noliko Maaseik blijft ook na dit weekend alleen leider in de Play-offs van het volleybal. Dat ging echter niet zonder moeite, want de Limburgers hadden vijf sets nodig in en tegen Antwerpen. Eerste achtervolgers Aalst en Roeselare wonnen wel vlotjes.

Bekijk hier alle uitslagen en de stand in de EuroMillions Volley League!

Maaseik - Antwerpen: 3-2

Ook voor Maaseik was er geen vlotte avond. Cox scoorde aan de lopende band voor Antwerpen en dat leverde de bezoekers set twee en drie op. Maaseik herpakte zich nog door de laatste twee sets naar zich toe te trekken, maar laat zo toch thuis een puntje liggen (25-21, 22-25, 18-25, 25-18, 15-10).

Setstanden: 25-21, 22-25, 18-25, 25-18, 15-10

Menen - Roeselare: 1-3

In de reguliere competitie had Menen Roeselare nog vier punten afgesnoept, waardoor de landskampioen toch niet gerust was in de West-Vlaamse derby. Bovendien blijft Roeselare niet van blessures gespaard. Ook nu kwamen Tuerlinckx, Verhanneman en Orczyk niet in actie. Toch lukte Menen er niet in om meer dan een set te pakken. Het kwam zowel in set twee als vier kort bij een punt, maar de bezoekers trokken steeds aan het langste eind (25-18, 24-26, 19-25, 26-28).

Setstanden: 25-18, 24-26, 19-25, 26-28

Haasrode-Leuven - Aalst: 0-3

Aalst was de enige ploeg die geen set prijsgaf. Het moest de Leuvenaren alleen in het begin van elke set naast zich dulden. In de eerste set spartelde de thuisploeg nog tegen, maar in de volgende sets kwam de kloof er vlotter (23-25, 14-25, 16-25).

Setstanden: 23-25, 14-25, 16-25