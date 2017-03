De Rode Duivels hebben 1-1 gelijkgespeeld tegen Griekenland in de voorronde van het WK 2018. Romelu Lukaku maakte de late gelijkmaker. Mitroglou maakte meteen na de rust de verrassende openingsgoal. De Duivels gingen een hele tweede helft lang op zoek naar de gelijkmaker, maar die viel pas in de laatste minuten via een flits van Lukaku. Hierdoor blijft België toch aan de leiding van de WK-poule, maar het maximum is het wel kwijt.