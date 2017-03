Trump vaart uit: “Ik ben president, en jij niet”,... maar dan schiet Twitter in actie

“Ik kan het toch niet zo slecht doen, want ik ben nog steeds president. En dat ben jij niet.” Dat was het antwoord van Trump op een aantal kritische vragen van een journalist. En toen schoot Twitter in actie.

“Ik ben een puinhoop geërfd van mijn voorganger op zoveel vlakken. Het Midden-Oosten, Noord-Korea, de arbeidsmarkt, en nog zoveel meer. Maar kijk, ik kan het toch niet zo slecht doen, want ik ben nog steeds president. En dat ben jij niet, weet je. Doe iedereen maar de groeten.”

Dat was het antwoord van president Trump op vragen van een journalist in Time. En toen liet Twitter de creativiteit de vrije loop.

Incredible @TIME interview w/ President Trump: 'Read President Trump's Interview With TIME on Truth and Falsehoods' https://t.co/ILHe1ZEEjD pic.twitter.com/07dWE9hENc — David Wright (@DavidWright_CNN) 23 maart 2017

Trump saying "I'm President and you're not" in an interview with Time Magazine is his entire being distilled into one quote — Patrick Monahan (@pattymo) 23 maart 2017

JFK: Ask not what your country can do for you, but what you can do for your country.



DJT: I'm the president and you're not, okay? — Joe Berkowitz (@JoeBerkowitz) 23 maart 2017

@CNN He's a 5 year old now I get it. He needed to be monitored. >>> pic.twitter.com/QhcGzXbNRN — Doc (@TheRealMavrick) 23 maart 2017

@TeaPainUSA @caydenharlin Kinda like when kids scream: "You're not the boss of me!" — Kim Carlin (@CarlinKim) 23 maart 2017