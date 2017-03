Nederland werkt aan rookverbod in pretparken, speeltuinen en kinderboerderijen

Zomaar een sigaret opsteken in een Nederlands pretpark, speeltuin of kinderboerderij is er binnenkort waarschijnlijk niet meer bij. Steeds meer buitenspeelplekken en een aantal grote attracties willen geen rokers meer zien tussen de kinderen. Tientallen speeltuinen werken aan een (gedeeltelijk) rookverbod of zijn al rookvrij. De Club van Elf grote dagattracties, waaronder de Efteling, is ook bezig met een rookbeperking.

De Efteling in Kaatsheuvel heeft al aangegeven een rookverbod te willen invoeren voor mensen die in de wachtrij staan. “Ook andere grote dagattracties zijn bezig”, zegt een woordvoerder van deze Club van Elf vrijdag. De intentie is er wel, maar er moet nog worden bekeken hoe dat rookverbod eruit gaat zien en hoe het valt te handhaven. “We streven naar één norm. Dinsdag wordt duidelijk of dat is gelukt of dat de attractiebedrijven dat eventueel individueel gaan doen, of niet”, zegt de woordvoerder.

Het rookvrij maken van de kinderspeelplekken is een initiatief van het Nederlandse Longfonds, dat werkt aan “een rookvrije generatie”. Dat betekent dat kinderen niet worden blootgesteld aan de zeer schadelijke tabaksrook door de uitgeblazen rook in te ademen. Longen van kinderen zijn in ontwikkeling en kwetsbaar.

Daarnaast willen de organisaties dat kinderen zo min mogelijk met rokers worden geconfronteerd omdat het een slecht voorbeeld is. Volgens het Longfonds blijkt uit onderzoek dat kinderen die anderen zien roken, vaker zelf gaan roken. Juist voor jonge kinderen is het belangrijk dat ze een gezonde sociale norm leren, aldus het Longfonds.

Bij de Club van Elf zijn behalve de Efteling ook onder meer Madurodam, Dolfinarium, Apenheul en Duinrell aangesloten.