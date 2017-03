Joakim Noah (Knicks) is geschorst na inbreuk op antidopingregels

Joakim Noah krijgt een schorsing van twintig wedstrijden na een inbreuk op de antidopingreglementering. Dat maakte de NBA zaterdag bekend.

Volgens tv-zender ESPN testte de 32-jarige speler van de New York Knicks positief op een substantie die in een voedingssuplement zat dat vrij in de handel te koop is.

Noah mist door de schorsing de laatste tien wedstrijden van dit seizoen (NY speelt geen play-offs) en de eerste tien van het seizoen 2017-2018.

De Fransman, zoon van ex-tennisser Yannick Noah en een Zweeds model, speelde geen officiële wedstrijd meer in de NBA sinds 4 februari. Eind februari werd hij geopereerd aan de linkerknie.

Tussen 2007 en 2016 kwam Noah uit voor de Chicago Bulls. Hij schopte het twee keer tot All Star (2013 & ‘14) en werd in 2014 uitgeroepen tot beste verdediger in de NBA. De laatste jaren is de basketspeler vooral op de sukkel met blessures.