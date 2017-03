Nog voor de Amerikaanse president Donald Trump (70) first lady Melania (46) ontmoette, probeerde hij de Britse actrice Emma Thompson (57) tot een afspraakje te verleiden.

Enkele dagen na haar scheiding van acteur Kenneth Branagh in 1997 kreeg Thompson een telefoontje van Trump, zo vertelt ze in een interview. Hoewel ze de man niet kende, inviteerde hij haar voor een verblijf in zijn Trump Tower. Maar Thompson bedankte. “Jammer. Ik had er vast straffe ­verhalen aan overgehouden”, zegt ze.