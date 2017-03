Audit Vlaanderen opnieuw in Hasselt: “We dachten dat onderzoek afgerond was”

Hasselt - Er zijn sinds deze week opnieuw 3 auditeurs van Audit Vlaanderen aan de slag gegaan in Hasselt.

“Blijkbaar zijn op basis van de vorige audit opnieuw vooronderzoeken gestart”, zegt burgemeester Nadja Vananroye. “Ook voor ons is dit raar omdat we er van uit gingen dat het onderzoek afgerond was. We worden hiermee geconfronteerd en zullen, in het kader van de openheid van bestuur, de gemeenteraad informeren zodra we zelf meer weten.”

