Zelfs als je er niet naar zoekt, val je toch op een type

Mensen vallen vaak op een bepaald 'type'. Als je exen uiterlijk misschien niet zo hard op elkaar lijken, dan is de kans toch groot dat ze dezelfde achtergrond of interesses hebben. Een nieuwe studie heeft aangetoond dat het type waar we op vallen ook grotendeels wordt bepaald door onze woonplaats.

Kiezen we een partner, dan kiezen we graag iemand met dezelfde intelligentie, religieuze achtergrond, opvoeding en opleiding. Dat heeft een onderzoek van de universiteit van California dat werd gepubliceerd in 'The Journal of Personality and Social Psychology' bevestigd. De mensen die we daten hebben vaak allemaal dezelfde uiterlijke en persoonlijke kenmerken.

De plaats waar we opgroeien en wonen speelt hierin een niet te onderschatten rol. Dat we vaak op mensen vallen met dezelfde interesses, opleiding of religieuze achtergrond is niet omdat we hen actief opzoeken, maar omdat we die personen gewoon in ons leven het vaakst en meest ontmoeten.

"Vallen mensen op een bepaald type? Jazeker", gaf Paul Eastwick, professor psychologie verbonden aan het onderzoek, mee. "Soms reflecteert dat type je persoonlijke verlangens, en soms is het ook gewoon een weerspiegeling van waar je woont en leeft."