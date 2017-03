De 3-jarige Estella Westrick uit Atlanta (VS) heeft van haar eerste dag in Rome een onvergetelijk avontuur gemaakt. Samen met duizenden andere gelovigen stond ze woensdag in Vaticaanstad op paus Franciscus te wachten. Toen die haar opmerkte en met een kus wilde bedanken voor dat bezoek, zag het meisje haar kans schoon om het witte hoedje van de kerkvader te ontvreemden. Gelukkig kon ook hij er eens goed om lachen.