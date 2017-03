VIDEO. Politie deelt beelden van spectaculaire arrestatie in Maastricht

De politie van Maastricht heeft beelden vrijgegeven van een spectaculaire aanhouding in de stad. In het filmpje is te zien hoe agenten een man met getrokken pistolen op de knieën dwingen en vervolgens in de boeien slaan.

De aanhouding vond een tijd geleden plaats op de Grote Gracht, hartje centrum. De agenten die in het fragment te zien zijn, werden opgetrommeld omdat er zich in de buurt van de Markt een gewapende man zou ophouden. Wanneer ze hem even verderop zien lopen, springen ze snel de auto uit. “Op je knieën!”, wordt er geschreeuwd. Nadat de man is overmeesterd, wordt hij gefouilleerd. Hij blijkt een stanleymes en cocaïne op zak te hebben.

Niet recent

Het filmpje is gemaakt met de bodycam van een van de politiemensen. De beelden zijn niet recent. Wanneer ze precies zijn opgenomen, kon een woordvoerder van de politie donderdag niet zeggen.