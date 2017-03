Terpstra start als kopman bij Quick-Step in Dwars door Vlaanderen

Waregem - De Nederlander Niki Terpstra kan woensdag als eerste renner ooit drie keer Dwars door Vlaanderen winnen. Terpstra is dan ook de uitgesproken kopman bij Quick-Step Floors.

“Er staan deze week drie belangrijke voorjaarskoersen op het programma”, legde sportdirecteur Wilfried Peeters uit. “De eerste staat woensdag op het programma met Dwars door Vlaanderen. Na 90 kilometer krijgen we daarin met de Nieuwe Kwaremont een eerste helling te verwerken. Het is de start van een stevige zone met vijf beklimmingen over zowat 60 kilometer afstand. Ik denk dat het peloton daar uiteen zal geranseld worden en dat we met een beperkte groep aan de echte finale kan beginnen.”

In het verleden was Quick-Step in Waregem al succesvol met zeges van Tom Boonen, Niki Terpstra en Kevin Van Impe. “Die eer willen we hoog houden”, aldus Peeters. “Met Niki Terpstra hebben we de winnaar van 2012 en 2014 in onze rangen. Hij is onze kopman en heeft woensdag een afspraak met de geschiedenis. Terpstra kan als eerste renner ooit drie keer Dwars door Vlaanderen winnen. Daarnaast wil ook Philippe Gilbert zich laten opmerken als Belgisch kampioen. Zdenek Stybar, Dries Devenyns, Tim Declercq en Iljo Keisse tekenen eveneens present, net als snelle man Fernando Gaviria - zaterdag nog vijfde in Milaan-Sanremo - en lokale held Yves Lampaert. Met zo’n topploeg volstaat dan ook enkel de zege.”