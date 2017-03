Beringen -

Een 33-jarige man is maandagavond levensgevaarlijk gewond achtergelaten op het kruispunt van de Hasseltsesteenweg en de Doelvoetstraat vlakbij het centrum van Beringen. Bij het bizarre ongeval was een auto betrokken. Onderzoek moet uitwijzen of het slachtoffer uit de wagen is geduwd of gesprongen, of wat er precies is gebeurd. Het slachtoffer kan nog niet worden ondervraagd en de automobilist wordt nog opgespoord. De toestand van het slachtoffer was dinsdagavond nog zorgwekkend.