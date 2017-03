Levensgevaarlijk: jongeman klimt op openstaande brug in Brugge

Een jongeman haalde het gisteren in zijn hoofd om de openstaande Kruispoortbrug in Brugge te beklimmen. Hij klom via de brugleuning helemaal naar boven. De waaghals kwam er vanaf met een bolwassing van de politie.

“Zijn vrienden en een oudere man die voor de brug stond probeerden hem nog op andere gedachten te brengen. Maar hij had er geen oren naar. Enkele autobestuurders, fietsers en voetgangers die voor de rode lichten langs de Ring van Brugge stonden te wachten, wisten niet wat ze zagen. De Kruispoortbrug was net omhoog gegaan om een boot op de Ringvaart te laten passeren. Iedereen bleef voorbeeldig voor de slagbomen wachten, maar één waaghals had andere plannen.

“Plots liep hij naar de brug en begon hij te klimmen”, zegt een verbaasde ooggetuige. De waaghals klom zowaar tot helemaal boven op de openstaande brug, zo’n 20 meter hoog. Eenmaal boven klom hij rustig opnieuw naar beneden. Een ooggetuige kon zijn terugkeer op beeld vast leggen. Het filmpje van de onverantwoorde stunt ging gisteren dan ook al snel viraal op het internet.

“De jongeman was net op tijd terug beneden”, zegt de ooggetuige. “De brug begon op dat moment net opnieuw te zakken. Geen idee wat hij precies wou bewijzen, maar we hielden allemaal ons hart vast toen we het zagen gebeuren. Gelukkig is dit goed afgelopen. Ik hoop dat hij geen navolging krijgt van andere jongeren.”

De politie werd gisteren onmiddellijk verwittigd van de stunt. “Toen wij ter plaatse kwamen was hij alweer beneden”, klinkt het bij de wachtofficier van de Brugse politie. “We hebben die persoon geïdentificeerd. Het ging om een jongeman die naar eigen zeggen een stunt wou uithalen.”

De politie liet hem pas gaan nadat ze hem een flinke bolwassing hadden gegeven. Drie jaar geleden sukkelde een jongeman door een gelijkaardige stunt nog van de Scheepsdalebrug in het water.