Erdogan: “Turkije laat zich niet afdreigen door ‘fascistische’ EU”

Turkije laat zich niet intimideren door dreigementen van de Europese Unie over de Turkse toetredingsonderhandelingen. Dat heeft de Turkse president Recep Tayyip Erdogan dinsdag gezegd tijdens een toespraak in Ankara. Europese politici zijn bovendien “racisten en fascisten”, voegde hij eraan toe.

Waarschuwingen als die van de Duitse bondskanselier Angela Merkel, die zei dat Erdogan moet stoppen met zijn verwijzingen naar de Tweede Wereldoorlog en zijn vergelijkingen van Europese politici met de nazi’s, hebben duidelijk weinig effect gesorteerd. Erdogan zei dinsdag dat de EU en Turkije na het referendum van 16 april aan tafel moeten zitten. De spanningen kunnen niet aanhouden, verklaarde hij.

“Dit Europa is het Europa van voor de Tweede Wereldoorlog. Een racistisch, fascistisch en wreed Europa”, haalde Erdogan wel opnieuw uit. De Europese Unie gedraagt zich volgens hem openlijk vijandig tegenover Turken en moslims.

Nederland

Erdogan was ook weer kritisch voor de politie in Rotterdam, die tussenkwam in protesten die losbarstten nadat een Turkse minister een verbod had gekregen campagne te voeren voor het referendum in Turkije. Dat referendum moet de president meer macht geven. Turkije gaat Nederland om uitleg vragen, zei Erdogan dinsdag.

Hij verwees zowel naar de toetredingsgesprekken met de EU als naar het migratieakkoord waarin Turkije zich ertoe engageert migranten die de toegang tot Europa geweigerd worden opnieuw op te nemen. Verschillende Turkse ministers dreigden er de voorbije dagen al mee dat akkoord unilateraal op te zeggen. Maar door Europese politici die de toetredingsonderhandelingen willen stopzetten, zal Turkije zich niet laten intimideren, luidde het.

Erdogan haalde ook uit naar Deniz Yucel, de journalist van de Duitse krant Die Welt die in Turkije vastgezet is op verdenking van spionage. Hij noemde hem een “terrorist”. “Voortaan zal geen enkele Europeaan, in geen enkele hoedanigheid, nog de toestemming krijgen om in ons land te spioneren”, aldus Erdogan.