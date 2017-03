Zo reageert Jefferson op de overspelaflevering van ‘Temptation Island’

Knuffelen, kussen en zelfs met de verleidsters tussen de lakens duiken... In de jongste aflevering van ‘Temptation Island’ lieten de mannen zich volledig gaan. Ook Jefferson. Samen met twee YouTubers uit Asse gaf hij zijn mening over het overspel.

Robbe Van Linthoudt en Dylan Verheyen nodigden de deelnemer uit om samen met hen naar de zogenaamde overspelaflevering te kijken. Nadat de dames iets te uitbundig waren geweest in Thailand, gingen bijna alle mannen zelf een stapje te ver. Uit wraak.

“Als zij met een meisje mogen kussen, dan mogen wij toch ook met een meisje kussen?”, zegt Jefferson daarover. Hij nodigde zijn temptation Natasja uit om samen te slapen. “Gewoon op dezelfde kamer omdat ik schrik heb in het donker, he”, klinkt het.

Veel lijkt de jongeman zich echter niet meer te herinneren over het avontuur. “Ik heb nog steeds geen idee waar onze meisjes precies verbleven in Thailand. En wie er altijd voor het eten zorgde? Ook geen flauw benul. Maar het was meestal Thais!”

Wel herinnert hij zich verleider Alex - ofte King Kong - maar al te goed. En Pommeline? “Ja, zij is echt 400cc.”