Genk - Hoe kunnen we zonder woorden onze waarden, normen en gewoontes uitleggen aan nieuwkomers die geen Nederlands spreken? In opdracht van het Opvangcentrum Rode Kruis Lanaken zochten twaalf studenten van LUCA Campus C-Mine in Genk naar een antwoord op die vraag. Ruim een jaar later resulteert dat project in acht knappe animatiefilmpjes.

Douchegebruik:

Wc-gebruik:

Etenverspilling: