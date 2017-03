“Minister Schauvliege negeerde studie die wees op gevaar van asbestdaken”

Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) heeft vier jaar lang een belangrijke studie genegeerd die de bevolking waarschuwde voor het “potentieel risico van verweerde asbestdaken”. Dat ontdekte Groen-parlementslid Johan Danen.

De studie, die door Ovam werd besteld, zegt dat significante hoeveelheden niet-hechtgebonden asbest worden vrijgesteld uit verweerde asbestdaken en gevels. “De vrijgestelde asbestvezels verspreiden zich verder in het milieu, en houden een potentieel humaan risico in”, schreef de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) in het rapport.

Johan Danen (Groen) Foto: BELGA

En de onderzoekers gaven Schauvliege ook nog een advies mee: “Sterk verweerde golfplaten daken die rechtstreeks afwateren op een verhard oppervlak waar veel beloop is – bijvoorbeeld op scholen of bij de jeugdbeweging - zouden prioritair vervangen moeten worden, of tenminste van een dakgoot voorzien worden.”

De studie werd niet vrijgegeven, maar het parlementslid van Groen kreeg de studie in handen via de voorzitter van het Vlaams parlement. “Doordat Schauvliege dit advies negeerde, is er ondertussen niets structureel gebeurd en blijven de gezondheidsrisico’s bestaan”, zegt Danen. Hij heeft ook een resolutie ingediend in het Vlaams parlement om asbest versneld te verwijderen en verwijt de minister een lakse houding.