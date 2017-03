Hasseltse inbreker voor tweede keer verraden na verlies handschoen

Hasselt / Alken - Een 34-jarige Hasseltse veelpleger is dinsdag in de correctionele rechtbank veroordeeld tot acht maanden cel voor een inbraak en een -poging. Opmerkelijk was dat de man voor de tweede keer tegen de lamp liep nadat hij opnieuw een handschoen verloren had op de plaats van het misdrijf.

Deze keer gebeurde dat in januari 2015 aan een rijschool in Alken na een inbraakpoging. Op basis van het achtergelaten dna was het niet moeilijk om de Hasselaar, die eerder al vier jaar cel voor diefstal en bedreiging kreeg, te vinden. Aan de rijschool is hij een ruim 6.000 euro verschuldigd.

Vorig jaar is de man ook nog eens tot acht maanden cel veroordeeld voor een inbraakpoging in Hasselt. Toen wisten de speurders eveneens waar aan te kloppen na de vondst van een handschoen met zijn dna.

Hij stuurde deze keer zijn kat naar de rechtbank. Een 24-jarige Marokkaan die hem hielp bij een inbraak in Hasselt in november 2014, waar de buit amper 5 euro bedroeg, kreeg eveneens 8 maanden de cel. Ook deze man is een bekende bij het gerecht.