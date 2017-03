Marc Wilmots wordt bondscoach van Ivoorkust

Marc Wilmots gaat opnieuw aan de slag als coach. Meer bepaald als bondscoach, bondscoach van het Afrikaanse Ivoorkust. Dat heeft Augustin Sidy Diallo, voorzitter van de Ivoriaanse Voetbalbond (FIF), dinsdag op een persconferentie bekendgemaakt. Wilmots tekende voor twee jaar bij “de Oranje Olifanten”. Het is de eerste job voor de 48-jarige Wilmots sinds zijn ontslag als bondscoach van de Rode Duivels in 2016, toen na het teleurstellende EK in Frankrijk zijn contract “in onderling” overleg werd ontbonden.

Wilmots volgt bij Ivoorkust de Fransman Michel Dussuyer op, die opstapte na de Afrika Cup waar “les éléphants” als titelverdediger verrassend werden uitgeschakeld in de groepsfase. Les Éléphants eindigden in Gabon met twee punten als derde in groep C, achter groepswinnaar DR Congo en Marokko. De ploeg van Dussuyer bleef tegen Togo (0-0) en Congo (2-2) steken op een gelijkspel en ging in de laatste groepswedstrijd onderuit tegen Marokko (1-0). De Afrika Cup werd begin februari gewonnen door Kameroen, dat gecoacht werd door de Belg Hugo Broos.

In de WK-voorronde voor het WK voetbal van de CAF staat Ivoorkust na twee speeldagen op kop in Groep C. De Oranje Olifanten tellen vier punten, na 3-1-winst tegen Mali en een 0-0-gelijkspel tegen Marokko. Gabon is de derde tegenstrever en telt net als Marokko twee punten.

De eerstvolgend wedstrijd van Ivoorkust is de oefeninterland tegen Rusland, nu vrijdag op 24 maart. Leuk detail: de Rode Duivels spelen volgende week dinsdag eveneens vriendschappelijk tegen datzelfde Rusland.

Het is nog maar de vierde job als trainer voor Wilmots. In 2003 debuteerde hij bij zijn ex-club Schalke 04 en in 2004-2005 was hij coach van STVV. In 2009 begon hij bij de Rode Duivels als assistent-trainer van Dick Advocaat. Dat bleef hij ook onder Georges Leekens maar toen die verrassend opstapte in 2012 en naar Club Brugge trok, werd Wilmots bondscoach. Tot en met het EK in Frankrijk van 2016, waar België werd uitgeschakeld in de kwartfinales. En waarna het tot 2018 lopende contract van Wilmots “in onderling overleg” werd ontbonden.

Begin maart liet hij nog weten vijf jaar lang geen trainer meer te zullen worden in België. “Daarna zullen we wel zien”, klonk het toenin De Kleedkamer.

Nummer één van de wereld maar toch kritiek

Met Wilmots op de trainersbank plaatste België zich voor het WK 2014 in Brazilië, het eerste grote toernooi voor België sinds 2002, en het EK 2016 in Frankrijk. Telkens was de kwartfinale het eindstadium (tegen respectievelijk Argentinië en Wales). Onder Wilmots stootte België met zijn ‘gouden generatie’ voor de eerste keer in de geschiedenis door naar de koppositie op de FIFA-ranking.

Na zijn passage bij de Rode Duivels had hij eerder al enkele keren verbitterd nagetrapt naar de KBVB: “De voetbalbond heeft er alles aan gedaan om mij te destabiliseren en ten val te brengen. Ik begreep al snel dat het onder mijn bewind nooit goed genoeg zou zijn. De pers wilde me ook niet, drie à vier journalisten wilden me weg. Ik pas volgens hen niet in de ‘vorm’ van België. Ik had enkele journalisten wel graag eens een ‘waffel’ gegeven, maar zou dat geholpen hebben? Ze konden er gewoon niet tegen dat ze van mij geen exclusiviteit kregen. Ze zeiden me dat als ze de opstelling en de tactiek daags voor de wedstrijden zouden krijgen, ik dan ‘veilig’ zou zijn. Zo werkt dat bij mij niet.” Nog volgens Wilmots vroeg de bond hem toch nog verder te doen als Belgisch bondscoach. “Ik heb daar eerst ‘ja’ op geantwoord, later heb ik geweigerd omdat ik niet akkoord was met de voorwaarden.”

BREAKING



Selon @BrunoAhoyo, Marc Wilmots est devenu aujourd'hui le nouveau sélectionneur de la Côte d'Ivoire. pic.twitter.com/cI2Tx451oH — Instant Foot (@lnstantFoot) March 21, 2017