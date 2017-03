Civiele Bescherming gaat gepeperde facturen slachtoffers windhoos herbekijken

Wellen - De gezinnen die eerder deze maand facturen van de civiele bescherming kregen voor de hulp na de zware storm van vorig jaar, moeten die voorlopig niet betalen. Dat meldde de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken ondertussen aan de gezinnen die een rekening in de bus kregen. In sommige gevallen liep die factuur hoger op dan 800 euro.

Op 23 juni veroorzaakte een windhoos in het zuiden van de provincie veel schade, onder meer in Wellen. Omdat de brandweer het te druk had, moest de civiele bescherming bijspringen. De brandweer stuurde geen factuur voor de werkzaamheden naar burgers, maar de civiele bescherming wel. “We hebben aangedrongen bij de bevoegde diensten en ons ongenoegen geuit”, zegt burgemeester Els Robeyns (sp.a/Rob). “In het schrijven staat nu te lezen dat er een herberekening zal gebeuren en dat er voorlopig niets moet betaald worden. We gaan de zaak blijven opvolgen.”

Ondertussen werden de omstreden facturen ook al aangekaart door de federale parlementsleden Peter Vanvelthoven (sp.a) en Franky Demon (CD&V). De politici voelden minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) aan de tand in in het parlement. “De inwoners in kwestie werden intussen aangeschreven met de melding dat de interventie voor dakafdekking wel degelijk te betalen is, maar dat er een fout gemaakt is bij de berekening van de facturen en dat een creditnota en een nieuwe factuur zullen volgen”, antwoordde Jambon. Ondertussen blijft er dan nog de vraag waarom enkel de mensen die een tussenkomst van de Civiele kregen een rekening krijgen. Volgens de minister moet daarvoor eerst de wetgeving worden herbekeken. “Voor bepaalde interventies kan er vrij worden gekozen om wel of niet te factureren, maar eens dit is vastgelegd, moet er volgens deze regels gefactureerd worden. De overheid kan niet per interventie kiezen of er wel of niet gefactureerd wordt. Bovendien houdt het Koninklijk Besluit geen mogelijkheid in om in individuele gevallen af te wijken van de gestelde regels.”