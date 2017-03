Foto’s van etende Justin Bieber gaan de wereld rond, maar de reden waarom is schrijnend

Justin Bieber (23) bracht zijn Purpose-toer eind vorige week naar het Australische Sydney en ging tijdens een vrij moment een slaatje eten op een terras. De Canadese popster, die een haat-liefdeverhouding heeft met zijn fans, kon allesbehalve rustig van zijn maaltijd genieten. Dat blijkt uit persfoto’s.

Terwijl Bieber een hapje at met enkele mannen uit zijn entourage - inclusief bodyguards - stond een legertje beliebers naar de popster te staren. De tafel van de ‘Sorry’-ster was volledig omsingeld door gillende meisjes, die van de gelegenheid gebruik maakten om hun idool te fotograferen.

Hoewel Bieber een bloedhekel heeft aan opdringerige fans, hield hij zich kalm. Een foto van het opmerkelijke tafereel gaat momenteel de wereld rond. “Ik vind dit echt erg voor hem”, klinkt het bij fans, maar ook mensen die het niet voor de blonde zanger hebben vinden dit een brug te ver.

Justin Bieber can't eat #lunch without being mobbed by #fans and it's sad https://t.co/3lEq9kbSLS #sydney #music