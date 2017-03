Deze topref moet de partij van de Rode Duivels tegen Griekenland in goede banen leiden

De Duitser Felix Brych zal komende zaterdag de WK-kwalificatiewedstrijd tussen de Rode Duivels en Griekenland leiden. Dat maakte competitiemanager Thibault De Gendt bekend op Twitter.

De 41-jarige Brych leidde de afgelopen jaren al drie keer eerder een partij van de Rode Duivels. Op het WK van 2014 in Brazilië was Brych de scheidsrechter in de met 1-0 gewonnen groepswedstrijd tegen Rusland. Een jaar later was de Duitser in Cardiff ook de scheidsrechter in de verloren EK-kwalificatiewedstrijd bij Wales (1-0). Vorig jaar ten slotte floot Brych de groepswedstrijd van de Duivels op het EK in Frankrijk tegen Zweden (1-0 zege).

In het najaar van 2008 leidde Brych ook al Club Brugge-Saint Etienne (1-1) in de groepsfase van de Europa League.

De Rode Duivels ontvangen komende zaterdag (20u45) in het Koning Boudewijnstadion Griekenland voor hun vijfde WK-kwalificatiewedstrijd. Dinsdag spelen de Duivels nog een vriendschappelijke interland in Sotsji, tegen Rusland (20u00).