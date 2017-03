“Ik vertrouwde de anderen, ook al mag het niet”

Er is maandagavond stevig gevloekt in veel Vlaamse huiskamers: Robin Justé (43) is dan toch niet ‘de mol’ in het gelijknamige spelprogramma. De laborant uit Holsbeek is gesneuveld op een zucht van de finale. “Ongelooflijk welke theorieën er over mij de ronde deden. De beste was dat ik net als De Rode Ridder uit Holsbeek kwam.”