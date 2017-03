Jongetje overslaapt zich, dus brengt vader hem naar school... met een helikopter.

Weleens overslapen en bijgevolg te laat op school aangekomen? Dat is voor dit jongetje uit de Oekraïense hoofdstad Kiev in ieder geval geen grote zorg. Zijn vader liet hem met een helikopter brengen naar de klas, wat uiteraard gepaard ging met een heleboel verbaasde blikken van omstanders.

Het jongetje mocht meevliegen in een Robinson R22, die op de parking van de school landde. Vele voorbijgangers filmden het opvallende moment en waren niet veel later stomverbaasd toen het kereltje doodleuk met zijn boekentas uit de helikopter stapte. Het zou gaan om het zoontje van Andrey Palchevskii, een voormalig minister van Sport in het land.

Er is veel discussie ontstaan sinds de beelden online opdoken. Sommigen vinden dat Palchevskii zijn zoontje te veel verwent met zijn helikopter, terwijl anderen de jaloezie ongepast vinden. “Is het niet geweldig dat mensen in staat zijn om zich zulke dingen te veroorloven?” klinkt het onder meer. Palchevskii zelf heeft nog niet gereageerd op de media-aandacht.