Elke Clijsters (31) schrijft boek over relatiebreuk: “Ik huilde en wist niet hoe ik het einde van de dag zou halen”

Bree - “Ik ben mezelf na de scheiding soms verloren. Ik huilde en wist niet hoe ik het einde van de dag zou halen.” Elke Clijsters, de zus van, weet wat het is om een scheiding te verteren. Zij en voetballer Jelle Van Damme gingen na zeven jaar huwelijk uit elkaar. De Breese schreef er het boek ‘Dancing Solo’ over. Een doeboek over hoe je een relatiebreuk verwerkt. “Mocht ik niet Clijsters heten en niet bekend zijn, dan zou ik online daten.”

Ze is een beetje bang voor dit gesprek. Omdat ze het niet gewend is haar privéleven vrij te geven. En ze wil haar kinderen beschermen. Maar er zijn al zo veel bekendere mensen die zwijgen over hun scheiding ...