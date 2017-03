Ondanks nieuwe WorldTour-status slaan veel vedetten Dwars door Vlaanderen over

Ze morren niet bij Dwars door Vlaanderen. Hun deelnemersveld blijft om duimen en vingers bij af te likken. Maar toch moet het wringen. Dan ben je voor de eerste keer een WorldTourwedstrijd, investeer je een kleine 150.000 euro extra om bij die elitegroep te mogen horen, en dan geeft zowel Sagan, Boonen als Van Avermaet verstek. Vervelend? “Volgend jaar zou dat anders moeten zijn”, wijst organisator Guy Delesie naar de nieuwe datum van Dwars door Vlaanderen vanaf 2018.

Door de uitbreiding van de World Tour heeft ook Dwars door Vlaanderen voor het eerst dat predicaat. Wat de organisatie een flinke duit kostte – alles samen een kleine 150.000 euro. Maar wie dacht dat dit zou volstaan om meteen ook alle topploegen en toprenners aan de start te krijgen, mag die hoop opbergen. Toegegeven, met 16 van de 18 WorldTourploegen aan de start, scoort de wedstrijd nog altijd zeer goed – alleen in de ‘oude’ WorldTourwedstrijden, zoals E3, Gent-Wevelgem en Ronde van Vlaanderen, moeten alle WorldTourploegen verplicht starten.

Maar Team Sky van Geraint Thomas en Ian Stannard en Dimension Data van Mark Cavendish zijn er niet bij. En vooral: ook bij de ploegen die wel present tekenen, ontbreken enkele absolute toppers. Geen Boonen bij Quick Step Floors, geen Sagan bij Bora-Hansgrohe, geen Degenkolb en Stuyven bij Trek-Segafredo en zelfs geen Van Avermaet bij BMC, uitgerekend de renner die vorig jaar met een late uitval de finale nog kleurde. Bitter? “Natuurlijk is dit jammer”, zegt Guy Delesie, secretaris van Dwars door Vlaanderen. “Maar ergens hadden we hier ook wel rekening mee gehouden. Plots zijn er vier WorldTourwedstrijden in acht dagen. Milaan-Sanremo, wij, E3 Harelbeke en Gent-Wevelgem. Dat is van het goede te veel. Begrijpelijk dat je als renner op dat programma wil beknibbelen. En dat voor sommige toppers Dwars door Vlaanderen dan als eerste sneuvelt? Tja, ik vrees dat het voor velen nog niet ingeburgerd is dat Dwars door Vlaanderen ook tot de World Tour hoort. Dit is een overgangsjaar.”