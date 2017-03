Johan Vansummeren als gelegenheidsploegleider in Waregem en Harelbeke

Onze wieleranalist Johan Vansummeren zal tijdens Dwars door Vlaanderen en E3 Harelbeke als gelegenheidsploegleider zetelen in de volgwagen van zijn gewezen team AG2R-La Mondiale.

Halfweg vorig seizoen moest Johan Vansummeren door hartritmestoornissen noodgedwongen een streep trekken onder zijn loopbaan als profwielrenner. De 36-jarige Lommelaar bleef echter niet bij de pakken zitten. In het najaar volgde Vansummeren onder meer een één week durende cursus Sportdirecteur in het Zwitserse hoofdkwartier van de internationale wielerunie UCI. Talloze sollicitaties bij diverse profploegen ten spijt, viste hij naast het felbegeerde zitje.

“Op slechts vijftig procent van mijn mails kreeg ik een antwoord. Ik begreep meteen dat niet alleen ín het peloton maar ook erachter de plaatsen peperduur zijn”, zei onze nieuwbakken wieleranalist daarover enkele maanden geleden in deze krant.

Vanuit de hoek van AG2R-La Mondiale, het Franse team waarbij Vansummeren zijn laatste twee contractjaren actief was, bleef het bijvoorbeeld muisstil. Maar daar is sinds kort verandering in gekomen.

“Bij start van de Omloop Het Nieuwsblad heb ik van de kans gebruik gemaakt om mijn ploegleideraspiraties nogmaals te benadrukken bij enkele oude bekenden. Enkele dagen later kreeg ik al een seintje van AG2R met de vraag of ik niet geïnteresseerd was om tijdens Dwars door Vlaanderen en E3 Harelbeke als extra gids te fungeren in de volgwagen. Een kans die ik met beide handen gegrepen heb aangezien ik bij mijn sollicitaties vaak de opmerking kreeg dat ik als ploegleider ervaring ontbeerde. Door op deze uitnodiging in te gaan, kan ik in de toekomst toch al twee WorldTourkoersen aan mijn cv toevoegen.”

Vansummeren zegt deze dienst geheel gratis te verlenen. Dat neemt echter niet weg dat hij zijn tijdelijke taak ernstig neemt. “Men heeft mij dit aanbod gedaan om woensdag en vrijdag beroep te kunnen doen op mijn parcourskennis van de Vlaamse Ardennen. Toch zal ik mij dinsdag (vandaag, nvdr) nog enkele uren buigen over het traject van Dwars door Vlaanderen. Het werk van een ploegleider zit er naar mijn mening namelijk op eenmaal de koers op gang geschoten is.”

Toezeggingen voor gelijkaardige opdrachten na vrijdag zijn er volgens de Lommelaar niet. “Ik beschouw deze geste als een eenmalige ‘kijkstage’. Een bijkomend pluspunt is dat ik de overige ploegen nu kan tonen dat het me menens is. Je kunt blijkbaar niet genoeg je gezicht laten zien, zo heb ik al gemerkt. Anders ben je als voormalig wielrenner snel vergeten”, besluit Vansummeren.