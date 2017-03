Kroaat Ivan Raic (27) test bij Noliko Maaseik

Maaseik - Vandaag landt de 27-jarige Kroaat Ivan Raic (2m02) op Belgische bodem als mogelijke 'medical joker' bij Noliko Maaseik. Youngster Anders Mol is immers afgereisd naar Noorwegen voor een ingreep aan de longen.

Ivan Raic is een linkshandige hoofdaanvaller, die als ploegmaat van Overpeltenaar Pieter Verhees actief is bij Vero Monza in de Italiaanse Serie A. Raic zal in Maaseik enkele dagen meetrainen. Hij ondergaat fysieke en medische testen. Pas als dat allemaal snor zit, zullen de club en de speler officieel een akkoord sluiten. Dan kan Raic wellicht zaterdag worden ingezet, thuis in de play-off tegen Antwerpen.