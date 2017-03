Ruben Bemelmans neemt eerste horde in kwalificaties ATP Miami

Ruben Bemelmans (ATP 139) heeft zich maandag geplaatst voor de tweede kwalificatieronde van het Masters 1.000-tennistoernooi van het Amerikaanse Miami (hard/6.993.450 dollar).

De 29-jarige Limburger versloeg in de eerste ronde van de kwalificaties de vijf jaar jongere Slowaak Jozef Kovalik (ATP 129) in drie sets: 1-6, 7-5 en 6-3 na 1 uur en 42 minuten.

In de tweede kwalificatieronde wacht de Amerikaan Tim Smyczek (ATP 166). Als Bemelmans die ronde overleeft, vergezelt hij David Goffin op de hoofdtabel. Als achtste reekshoofd moet Goffin (ATP 12) pas in actie komen in de tweede ronde, daarin treft hij een kwalificatiespeler.