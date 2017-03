Asperges steken al massaal kopje boven het zand: “In 30 jaar nog nooit meegemaakt”

Lommel - De vollegrondsasperges zijn er al, massaal zelfs. Veel eerder dan normaal steekt de witte delicatesse het kopje boven de grond. Telers waren zelf verrast toen ze afgelopen weekend merkten dat er al volop kan worden gestoken. “Ik ben sinds 1986 aspergeboer. En zo vroeg zo veel, dat heb ik nog nooit meegemaakt”, zegt Adriaan van Meijl van het Mulkhof. Bij veiling BelOrta merken ze ook dat de vollegrondsasperges massaal worden aangevoerd. “Een goede zaak voor de liefhebber. Omdat het aanbod groot is, valt de prijs ook mee”, weet Sofie Lambrecht van BelOrta.

In het aspergewereldje is de stand één tegen nul voor de Belgen. Normaal zijn het de Nederlanders die het snelst aankondigen dat de eerste aspergekopjes door de zwarte aarde schieten. “Maar tot mijn grote verrassing heb ik nog geen nieuws gehoord van mijn Nederlandse collega-telers, terwijl ze hier al massaal uit de grond komen piepen”, lacht Adriaan van Meijl.

Hij was zelf ook een beetje verrast toen hij afgelopen weekend op zijn akkers langs de Ringlaan in Lommel ging kijken naar een stand van zaken. “Onder het plastic zag ik de asperges massaal boven het zand uitkomen. Veel vroeger dan anders. Daarom heb ik de stekers opgeroepen. Vanaf morgen (vandaag, nvdr.) kunnen ze aan het werk. En een dag later start ook de verkoop aan de kraam. Allemaal een paar weken eerder dan anders. En dat hebben we te danken aan die eerste warme aankondiging van de lente, vorige week. De grond is zo goed opgewarmd dat de asperges aan het groeien zijn geslagen.”

Chef-koks

Voor de groenteveilingen is het aspergeseizoen al een tijdje lopende. “Op Valentijn start het altijd. Maar die eerste maand is het heel beperkt. Asperges zijn dan peperduur en worden vooral door chefs wordt gekocht. Dat blijft zo tot de serreteelt helemaal op gang is gekomen. Rond Pasen wordt door de teelt uit de vollegrond het volume verhoogd en is een kilogram asperges voor iedereen betaalbaar. Maar dat is nu dus een paar weken naar voren geschoven. We merken echt dat het aanbod van de vollegrondsasperges de laatste dagen verdrievoudigd is.

En door die grote aanvoer is de prijs ook veel lager dan normaal”, weet Sofie Lambrecht van BelOrta. De veiling is afgelopen weekend al met een reclamecampagne gestart om de mensen te verwittigen dat er al veel asperges zijn. “Dat doen we omdat het seizoen sowieso heel kort is. En de asperges die nu worden gestoken, zijn al van topkwaliteit. Kopen dus, zou ik zeggen”, besluit Lambrecht.

Een vaste prijs op een kilogram asperges plakken, kon niemand, omdat het volgens de veiling en de telers afhankelijk is van de kwaliteit van de groente.