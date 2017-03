Bekende Hasseltse horecabaas in cel na dood echtgenote

Hasselt - De Hasseltse horecabaas Rudi V. (57) is aangehouden na de dood van zijn vrouw Berthe ­Daniëls (55). V. was ooit nog de baas van de toenmalige mega­discotheek Dockside in ­Hasselt.

Het was Rudi V. zelf die donderdag in de vooravond de hulpdiensten belde nadat hij zijn vrouw dood in de bad­kamer gevonden had. De politie werd erbij gehaald. Een wanhoopsdaad, zo leek het, want er lag een afscheidsbrief met de woorden dat zij uit het leven ging stappen. Maar de manier waarop de vrouw werd gevonden, deed vragen oproepen: enkel haar hoofd en rechterarm lagen over de badrand in het water.

“Een ongewoon sterf­geval”, oordeelde de arts die opgeroepen werd om de dood vast te stellen. Het parket werd ingeschakeld. Na een eerste verhoor, oordeelde de onderzoeksrechter om V. in voorlopige hechtenis te nemen.

Rudi V. is een bekende figuur in de horeca­wereld. Hij baatte ooit nog discotheek Dockside in Hasselt uit, en is de man achter de nieuwe zaak De Walputsteeg.