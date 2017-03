Waarom maken we van het Offerfeest geen vrije dag voor iedereen zoals Kerstmis dat al is?

Een nieuw schooljaar begint altijd op 1 september en dat zal dit jaar niet anders zijn. Minister van Onderwijs Hilde Crevits heeft immers geen oren naar de vraag van het katholiek onderwijs om de start van het nieuwe schooljaar dit jaar uit te stellen tot maandag 4 september, omdat het islamitisch Offerfeest dit jaar op 1 september valt.

Het houdt in dat zo’n 100.000 leerlingen en scholieren de eerste schooldag meteen zullen missen. Het is immers zo dat op feestdagen van hun godsdienst kinderen niet naar school moeten gaan. De kinderen mogen dan, voor zover de school op voorhand wordt verwittigd door hun ouders, gewoon thuis blijven. Dat is zo voor alle erkende godsdiensten in dit land. Die erkende godsdiensten zijn de katholieke, de protestantse, de orthodoxe, de islamitische, de joodse en de anglicaanse godsdienst. Het Offerfeest is voor de moslims vergelijkbaar met wat Kerstmis is voor de katholieken.

We begrijpen niet goed waarom de minister zo principieel is. Een eerste schooldag is altijd een dag van kennismaking. Soms met de nieuwe school, altijd met de nieuwe leerkrachten. Het is de dag waarop vooruitgekeken wordt naar het nieuwe schooljaar en daarover afspraken worden gemaakt. Het is de dag dat de studieboeken worden verdeeld en de boodschappenlijstjes worden meegegeven. Het lijkt ons zinvol dat dit voor alle leerlingen tegelijk gebeurt. Nu zal men dat in vele scholen twee keer moeten doen. De vrijdag voor de niet-islamitische leerlingen en maandag voor de islamitische leerlingen. Tenzij de scholen met veel moslims meteen met een vrije dag dan wel een pedagogische studiedag beginnen; de oplossing die minister Crevits voorstelt.

Overigens is het nog maar de vraag hoeveel leerlingen in het totaal afwezig zullen blijven. In 2006 begon het schooljaar ook op een vrijdag en toen bleven heel veel leerlingen weg. Niet omwille van het Offerfeest of welk ander feest dan ook. Maar om de simpele reden dat veel ouders pas toen terugkeerden van vakantie wegens goedkoper dan terugkeren op 31 augustus.

Meer principieel vinden we dat het Offerfeest altijd en voor iedereen een vrije dag zou moeten zijn, zo nodig te compenseren met de afschaffing van een andere feestdag. Er wonen immers heel veel moslims in ons land. Van het Offerfeest een vrije dag maken voor iedereen zoals Kerstmis dat al is voor iedereen, zou kunnen bijdragen tot meer begrip en respect voor elkaars overtuigingen. Indien we als samenleving aan iets nood hebben, dan is het wel aan dat.