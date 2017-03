Honderdduizenden Vlamingen geschorst door Vlaamse Zorgkas

Wie zijn jaarlijkse bijdrage van 25 of 50 euro aan de Vlaamse Zorgkas niet of te laat betaalt, wordt zwaar gesanctioneerd. Zwaar zorgbehoevenden krijgen vanuit die zorgkas financiële steun. Maar per jaar van wanbetaling wordt die tegemoetkoming met vier maanden opgeschort. In 2016 betaalden 242.836 Vlamingen hun bijdrage niet of te laat. Minister Vandeurzen wil de sancties versoepelen.